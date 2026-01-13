В полуфинальном поединке Даниил с небольшим отрывом уступил спортсмену из Дагестана и по итогам турнира завоевал бронзовую медаль чемпионата России — главного турнира страны, собравшего более 650 спортсменов из 59 регионов.

Достигнутый результат позволил зеленоградцу выполнить норматив мастера спорта России и войти в состав национальной сборной.



В прошедшем году спортсмен уже показывал высокие результаты — в августе стал серебряным призёром Кубка Москвы по панкратиону, а в октябре занял третье место на всероссийских соревнованиях по кикбоксингу «Кубок МГФСО».



Кикбоксёр тренируется на базе Объединения культурных центров Зеленограда под руководством Евгения Кузнецова, а также является участником реалити-шоу Challenger Camp, где молодые кикбоксеры получают возможность заявить о себе на всероссийском уровне.