Вот уже десять лет он продолжает восхищать зеленоградцев. «Единственный виденный мной дворник, который ежедневно и качественно убирает свою территорию: перекрёсток Московского проспекта и улицы Юности, а также аллею Лесные пруды», отзываются о нем горожане.

«Настоящее уважение вызывают люди, способные использовать творческий подход в рутинной работе, — говорят в управе о его работе. — Мы привыкли воспринимать чистые улицы города как должное и не задумываемся, чьим трудом эта чистота достигается».