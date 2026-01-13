Андрей Петров работает в зеленоградском ГБУ «Автомобильные дороги». В 2016 году его необычный метод уборки стал известен по всей стране — он использовал моноколесо в качестве средства механизации. Ковш сделал из газового баллона, колесики взял от садовой тележки, а ручки согнул из трубы, рассказывал тогда Андрей Александрович.
Вот уже десять лет он продолжает восхищать зеленоградцев. «Единственный виденный мной дворник, который ежедневно и качественно убирает свою территорию: перекрёсток Московского проспекта и улицы Юности, а также аллею Лесные пруды», отзываются о нем горожане.
«Настоящее уважение вызывают люди, способные использовать творческий подход в рутинной работе, — говорят в управе о его работе. — Мы привыкли воспринимать чистые улицы города как должное и не задумываемся, чьим трудом эта чистота достигается».