Что за миллиметры

Миллиметры осадков — это не высота сугробов, а толщина слоя воды, который получился бы, если растопить выпавший снег.

Это действительно рекорд, но именно для даты 9 января: прежний максимум в этот же день был 12,9 мм и пришелся на 1970 год. Однако абсолютный суточный рекорд января не побит — он составляет 23 мм и остаётся за 8 января 1970 года.