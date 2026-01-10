По данным Гидрометцентра, на базовой метеостанции Москвы ВДНХ за 9 января выпало 21,4 мм осадков. Это около 40% месячной нормы и это рекорд за последние 56 лет, говорят синоптики.
Миллиметры осадков — это не высота сугробов, а толщина слоя воды, который получился бы, если растопить выпавший снег.
Это действительно рекорд, но именно для даты 9 января: прежний максимум в этот же день был 12,9 мм и пришелся на 1970 год. Однако абсолютный суточный рекорд января не побит — он составляет 23 мм и остаётся за 8 января 1970 года.
Норма осадков в Москве в январе составляет 53 мм — это сколько осадков в среднем выпадало за месяц на базовой метеостанции Москвы ВДНХ за выбранный многолетний период.
Нормы считаются как средние значения за 30-летний опорный период. Сейчас в мире стандартно используют периоды вроде 1991-2020.