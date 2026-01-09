«Дорогие соседи, я заметила вас, когда вы уже собирали лопаты и расходились. Огромное спасибо каждому за труд, инициативу и неравнодушие. Это настоящее маленькое чудо для нашего двора», — радуются соседи в чате 3-го района.

Другие горожане выходят чистить снег в одиночку: «Утром выходил почистить лестницу недалеко от подъезда и расчистить заваленное снегом парковочное место, чтобы кто-нибудь мог встать туда», — рассказал в зеленоградском телеграм-чате Евгений.

У семьи из 8-го микрорайона получилось превратить уборку в развлечение: «Младшая дочь вытащила погулять. Почистили с ней вход в подъезд, немного дорожек. Она сделала себе снежную квартиру, повалялась на диване из снега и довольная пошла домой. А вот теперь можно завалиться в гнездо из пледа, взять чаёк и посмотреть сериальчик», — рассказала Ольга в чате района.