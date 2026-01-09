Такой прогноз дали в мэрии. И снова попросили, по возможности, воздержаться от поездок на личном транспорте.
«Работаем в цикличном режиме: проводим механизированное прометание дорог и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Особое внимание уделяем пешеходным зонам, подходам к остановкам», — сообщили в департаменте ЖКХ.
Зеленоградские дворники героически борются со снегопадом. Судя по видео, их труд недостаточно механизирован — приходится махать лопатой там, где можно быстро пройти снегоуборщиком. При этом ещё прошлой зимой говорили, что в распоряжении дворников 443 мотоблока — больше одного на бригаду. Правда, в конце декабре говорили, что на уборке города задействованы только 150 мотоблоков.
Расскажите о своих впечатлениях от уборки города во время и после снегопада.