Здесь представлены:
- меню по 350, 550, 700
- каждую пятницу и субботу выступление певцов
- акции на еду и напитки
- атмосферные залы для любых праздников
- собственная пивоварня
- подарки на Дни рождения
31 января Вас ждет зажигательный концерт кавер-группы Barrys Band на втором этаже в ресторане Carnegie Hall! Также Вас ждет выступление диджея! Бронируйте столики заранее, места ограничены. Вход свободный. Подробности по телефону.
Адрес: деревня Лыткино, 26/О, местоположение https://clck.ru/3JfZc5
Забронировать столик:
https://hmelnoykaban.ru/
8-999-003-12-02
