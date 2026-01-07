Она оформлена в загородном зимнем стиле: деревянные кресла и качели с меховыми накидками, декоративный очаг с дровами, лыжи и гирлянды тёплого света, еловые композиции и подарочные коробки. Пространство открытое, с панорамными окнами, подходит для дневных и вечерних фото.