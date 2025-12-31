Атака БПЛА на Московский регион началась вчера вечером. В нескольких округах Подмосковья был уничтожен 21 аппарат, в частности, в Истре.
Один из беспилотников около 19:00 упал в деревне Пагубино Волоколамского округа (это примерно в 70 км к западу от Зеленограда), после чего произошёл взрыв.
Пострадал один человек, мужчина 57 лет. Его состояние оценивается как средней тяжести, стабильное. Пострадавшего с осколочными ранениями спины и руки доставили в больницу.
