Это не соревновательный старт, а массовая новогодняя традиция, распространённая в разных городах. Участники пишут на стартовом номере личное обещание на новый год — спортивное, бытовое или символическое — и проходят дистанцию в комфортном темпе. Формат открыт для всех, включая участников с детьми и питомцами.

Время старта 1 января, 12:00.

Место: «Солнечная поляна» в лесопарке между 1 и 5 микрорайонами (площадка с космодромом).

Регистрация на сайте https://1jan.run - участникам заранее высылают стартовый номер на почту — его нужно распечатать и вписать обещание.

Организаторы из бегового сообщества «5 вёрст в Зеленограде» также приглашают волонтёров — нужна помощь с таймингом, разметкой, регистрацией и фотосъёмкой. Для них предусмотрены отдельные стартовые номера «Забега обещаний». Запись — через бот: https://t.me/RunVolunteerBot