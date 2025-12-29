Собираем под хештегом #новыйгод_зеленоград информацию об изменениях в работе транспорта, крупных магазинов и нужных организаций в новогодние праздники 2025-2026.
Взрослый травмпункт работает с 8:00 до 22:00 в поликлинике в корпусе 2042. В остальное время помощь окажут в больнице на Каштановой аллее.
Детский травмпункт работает ежедневно с 8:00 до 22:00 в поликлинике в 18 микрорайоне (Панфиловский проспект, 50). Круглосуточные детские травмпункты в Москве: Тушинская больница (улица Героев Панфиловцев, 28), Филатовская больница (Зоологическая, 15), НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (Большая Полянка, 20).
С 31 декабря по 8 января, 11 января с 9:00 до 16:00;
9 и 10 января с 9:00 до 18:00.
Дневные стационары и отделы платных услуг с 31 декабря по 11 января не работают.
Хирург, невролог, оториноларинголог, офтальмолог принимают без предварительной записи:
— 1 и 10 января с 9:00 до 16:00 в поликлинике в корпусе 225;
— 2 и 6 января с 9:00 до 16:00 в поликлинике в корпусе 1460;
— 3 и 7 января с 9:00 до 16:00 в поликлинике на Каштановой аллее;
— 4 и 8 января с 9:00 до 16:00 в поликлинике в корпусе 2042;
— 5 и 9 января с 9:00 до 16:00 в поликлинике в корпусе 911.
Все праздничные дни вызов врача на дом с 9:00 до 15:00 по телефонам 122.
Прием пациентов 9 и 10 января с 9:00 до 15:00 часов.
Работа кабинетов ОРВИ с 31 декабря по 11 января с 9:00 до 15:00.
Хирурги, неврологи, оториноларингологи, офтальмологи будут принимать 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 января с 9:00 до 15:00.
Кабинет выдачи справок и направлений работает с 31 декабря по 11 января с 9:00 до 15:00.
Молочные кухни работают как обычно с 6:30 до 15:00.
Льготные аптеки: с 31 декабря по 8 января и 11 января с 9:00 до 16:00 работает дежурный аптечный пункт в поликлинике в корпусе 225. 9 и 10 января с 9:00 до 18:00 во всех поликлинических отделениях
Женские консультации (акушерско-гинекологические отделения — АГО): дежурный врач принимает в Центре женского здоровья (ул. Александровка, д. 8, стр. 3) с 31 декабря по 8 января и 11 января с 9:00 до 16:00. 9 и 10 января — с 9:00 до 18:00. Врачи акушеры-гинекологи по предварительной записи будут принимать 9 и 10 января в Центре женского здоровья на Александровке и в корпусе 911 с 9:00 до 18:00.
Стоматология. Поликлиника в корпусе 1638 работает для взрослых с 29 декабря по 8 января с 8:00 до 20:00. Круглосуточно в ГКБ № 1 имени Н.И. Пирогова" на улице Лестнева, 9 (метро «Шаболовская»). Для детей: 30 декабря и с 1 по 8 января с 9:00 до 15:00. 29 и 31 декабря прием только в Морозовской больнице в 4-м Добрынинском переулке 1/9 корпус 21 (метро «Добрынинская»).
Сдать кровь в отделении трансфузиологии зеленоградской больницы можно 4, 6 и 9 января с 8:30 до 12:30.
Они аботают круглосуточно. Больница для взрослых и детей находится на Каштановой аллее, 2. Роддом на улице Александровка, 8.
— контакт-центр: 8-495-539-24-74 (31 декабря с 7:00 до 18:00, 1 января с 10:00 до 20:00, в остальные дни — ежедневно с 7:00 до 20:00)
— горячая линия больницы: 8 (925) 483-23-21
— горячая линия детского центра больницы: 8-905-516-55-44
— горячая линия роддома: 8 (916) 826-98-20
— приемное отделение роддома: 8 (499) 729-25-10
Стол справок и прием передач во взрослом стационаре:
— 31 декабря с 8:00 до 18:00
— 1 января с 10:00 до 20:00.
— Во все дни перерывы: 12:00—12:30, 17:00-17:3
Стол справок и прием передач в Перинатальном центре: ежедневно с 8:30 до 20:00 (перерыв с 14:00 до 14:30)
Прием передач в Детском центре: с 31 декабря по 11 января с 10:00 до 19:00.
Платные услуги в больнице: 2, 6 и 9 января с 9:00 до 13:00.
