Как в новогодние праздники работает медицина: травмпункт, больница, поликлиники 29.12.2025 ZELENOGRAD.RU

Собираем под хештегом #новыйгод_зеленоград информацию об изменениях в работе транспорта, крупных магазинов и нужных организаций в новогодние праздники 2025-2026.

Травмпункты

Взрослый травмпункт работает с 8:00 до 22:00 в поликлинике в корпусе 2042. В остальное время помощь окажут в больнице на Каштановой аллее.

Детский травмпункт работает ежедневно с 8:00 до 22:00 в поликлинике в 18 микрорайоне (Панфиловский проспект, 50). Круглосуточные детские травмпункты в Москве: Тушинская больница (улица Героев Панфиловцев, 28), Филатовская больница (Зоологическая, 15), НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (Большая Полянка, 20).

Взрослые поликлиники

С 31 декабря по 8 января, 11 января с 9:00 до 16:00;

9 и 10 января с 9:00 до 18:00.

Дневные стационары и отделы платных услуг с 31 декабря по 11 января не работают.

Хирург, невролог, оториноларинголог, офтальмолог принимают без предварительной записи:

 — 1 и 10 января с 9:00 до 16:00 в поликлинике в корпусе 225;

 — 2 и 6 января с 9:00 до 16:00 в поликлинике в корпусе 1460;

 — 3 и 7 января с 9:00 до 16:00 в поликлинике на Каштановой аллее;

 — 4 и 8 января с 9:00 до 16:00 в поликлинике в корпусе 2042;

 — 5 и 9 января с 9:00 до 16:00 в поликлинике в корпусе 911.

Детские поликлиники

Все праздничные дни вызов врача на дом с 9:00 до 15:00 по телефонам 122.

Прием пациентов 9 и 10 января с 9:00 до 15:00 часов.

Работа кабинетов ОРВИ с 31 декабря по 11 января с 9:00 до 15:00.

Хирурги, неврологи, оториноларингологи, офтальмологи будут принимать 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 января с 9:00 до 15:00.

Кабинет выдачи справок и направлений работает с 31 декабря по 11 января с 9:00 до 15:00.

Молочные кухни работают как обычно с 6:30 до 15:00.

Аптеки, женские консультации, стоматологии

Льготные аптеки: с 31 декабря по 8 января и 11 января с 9:00 до 16:00 работает дежурный аптечный пункт в поликлинике в корпусе 225. 9 и 10 января с 9:00 до 18:00 во всех поликлинических отделениях

Женские консультации (акушерско-гинекологические отделения — АГО): дежурный врач принимает в Центре женского здоровья (ул. Александровка, д. 8, стр. 3) с 31 декабря по 8 января и 11 января с 9:00 до 16:00. 9 и 10 января — с 9:00 до 18:00. Врачи акушеры-гинекологи по предварительной записи будут принимать 9 и 10 января в Центре женского здоровья на Александровке и в корпусе 911 с 9:00 до 18:00.

Стоматология. Поликлиника в корпусе 1638 работает для взрослых с 29 декабря по 8 января с 8:00 до 20:00. Круглосуточно в ГКБ № 1 имени Н.И. Пирогова" на улице Лестнева, 9 (метро «Шаболовская»). Для детей: 30 декабря и с 1 по 8 января с 9:00 до 15:00. 29 и 31 декабря прием только в Морозовской больнице в 4-м Добрынинском переулке 1/9 корпус 21 (метро «Добрынинская»).

Сдать кровь в отделении трансфузиологии зеленоградской больницы можно 4, 6 и 9 января с 8:30 до 12:30.

Больница и роддом

Они аботают круглосуточно. Больница для взрослых и детей находится на Каштановой аллее, 2. Роддом на улице Александровка, 8.

 — контакт-центр: 8-495-539-24-74 (31 декабря с 7:00 до 18:00, 1 января с 10:00 до 20:00, в остальные дни — ежедневно с 7:00 до 20:00)

 — горячая линия больницы: 8 (925) 483-23-21

 — горячая линия детского центра больницы: 8-905-516-55-44

 — горячая линия роддома: 8 (916) 826-98-20

 — приемное отделение роддома: 8 (499) 729-25-10

Стол справок и прием передач во взрослом стационаре:

 — 31 декабря с 8:00 до 18:00

 — 1 января с 10:00 до 20:00.

 — Во все дни перерывы: 12:00—12:30, 17:00-17:3

Стол справок и прием передач в Перинатальном центре: ежедневно с 8:30 до 20:00 (перерыв с 14:00 до 14:30)

Прием передач в Детском центре: с 31 декабря по 11 января с 10:00 до 19:00.

Платные услуги в больнице: 2, 6 и 9 января с 9:00 до 13:00.

Информация дополняется и обновляется. Пишите, если хотите дополнить этот список или если важной информации не хватает.

Информацию о работе транспорта, медицины, ЖКХ и других организаций будем публиковать в телеграм-канале под хештегом #новыйгод_зеленоград. Сохраняйте и делитесь со знакомыми.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Как в новогодние праздники работает медицина: травмпункт, больница, поликлиники Новости
Открыта новая развязка на пересечении ЦКАД и Дмитровского шоссе Новости
Ресторан «Хмельной кабан» приглашает на зажигательный концерт кавер-группы «Bаrrys Band» — 31 января 2026 г. Также вас ждет выступление диджея Реклама
Новый картинг с боулингом в «Зеленопарке» работает в штатном режиме после проверки технического надзора Новости
Парковки на всех улицах будут бесплатными с 31 декабря по 10 января Новости
В новогоднюю ночь и все новогодние праздники ветеринарный центр «Оригами» работает в обычном режиме: круглосуточно, без выходных и без наценок — круглосуточно, без выходных и без наценок Реклама
Как в новогодние праздники работает транспорт: автобусы, электрички, метро Новости
«Ни о чем не жалей, и люби просто так» — певица Валерия выступила в Зеленограде с неожиданным бесплатным концертом Новости
Как в новогодние праздники работают основные магазины Новости
Продолжается последовательный запрет парковок в проездах с улиц во дворы Новости
Письма зеленоградских школьников в зону СВО хранят в блиндаже и перечитывают в тяжелые минуты Новости
Певица Валерия даст сегодня бесплатный концерт в Зеленограде Новости
В кинотеатрах Зеленограда начинается показ «Щелкунчика» Большого театра — той самой рождественской сказки, без которой не бывает Нового года Новости
Главная новость прошедшего дня — в Зеленограде выпало много снега Новости
Подарите коже молодость и сияние, а душе — гармонию Реклама
«Сгорело около 80%»: что происходит на строительном рынке в Брехово после сильного ночного пожара Новости
Сгорел строительный рынок в Брехово Новости
Парковку в новом проезде между Центральным и Московским проспектами запретят с 12 января. Хотя машины из проезда уже активно эвакуируют Новости
Штраф за безбилетный проезд в автобусах планируют поднять до 5000 рублей Новости
Возможность сделать платные зоны для проезда появится в Москве в 2026 году — закон приняли тайком Новости
Команда KINGIKRA поздравляет вас с наступающим Новым годом Реклама
В десяти домах Голубого отключили электричество. Авария происходит вторую неделю подряд Новости
Приближается волна предновогодних скидок и акций в ТЦ «Грин» — марафон угощений, ёлочный базар и распродажи Реклама
Строящийся жилой дом в 9-м микрорайоне исчез с карты реновации. Вероятно, все квартиры в нём выставят на продажу Новости
Фильм с Ольгой Бузовой снимали в Менделеево и Ржавках Новости
Елочные базары открылись возле ТЦ «Столица» в 14-м и 23-м микрорайонах Новости
Открыта регистрация на Зеленоградский полумарафон 2026 Новости
Новогодняя открытка в зеленоградском дворе Жизнь
Зеленоградский хоспис просит помощи к Новому году Новости
Референдум об объединении Москвы и области отклонили. Большинство областников хотят объединения, а зеленоградцы — нет Новости
Опору дорожного указателя на выезде из Зеленограда перенесли, чтобы было удобнее водителям. Теперь стало неудобно пешеходам и уборочной технике Новости
Слышали, что домовые чаты переводят в Max? Разбираемся, что это значит на самом деле Новости
Жители Москвы начали составлять списки подарков для Деда Мороза ещё осенью Реклама
Если бы Дед Мороз был косметологом — он бы дарил сертификаты в клинику EsteMedika Реклама
Загородные дома от 20 000 рублей/кв.метр под Зеленоградом Реклама
Традиционные Рождественские скидки в сети стоматологических клиник «Никор» — с 15 декабря по 15 января -10% на все стоматологические услуги* Реклама
Активисты требуют у мэрии перестать возить московский мусор на КПО «Нева» из-за угрозы зеленоградской промышленности Новости
Девушки, вас приглашает салон женской одежды IDEALE (ТЦ «Панфиловский») Реклама
Когда на улице грустная погода, приунывают даже игрушки Новости
Из лучших в худшие: за несколько месяцев «Пятёрочка» в 6-м микрорайоне превратилась в склад — мамам с колясками стало трудно пройти Новости
Новая дом-студия «Фотосезоны» Реклама
© 1997–2025 Зеленоград.ру