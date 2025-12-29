Аптеки, женские консультации, стоматологии

Льготные аптеки: с 31 декабря по 8 января и 11 января с 9:00 до 16:00 работает дежурный аптечный пункт в поликлинике в корпусе 225. 9 и 10 января с 9:00 до 18:00 во всех поликлинических отделениях

Женские консультации (акушерско-гинекологические отделения — АГО): дежурный врач принимает в Центре женского здоровья (ул. Александровка, д. 8, стр. 3) с 31 декабря по 8 января и 11 января с 9:00 до 16:00. 9 и 10 января — с 9:00 до 18:00. Врачи акушеры-гинекологи по предварительной записи будут принимать 9 и 10 января в Центре женского здоровья на Александровке и в корпусе 911 с 9:00 до 18:00.

Стоматология. Поликлиника в корпусе 1638 работает для взрослых с 29 декабря по 8 января с 8:00 до 20:00. Круглосуточно в ГКБ № 1 имени Н.И. Пирогова" на улице Лестнева, 9 (метро «Шаболовская»). Для детей: 30 декабря и с 1 по 8 января с 9:00 до 15:00. 29 и 31 декабря прием только в Морозовской больнице в 4-м Добрынинском переулке 1/9 корпус 21 (метро «Добрынинская»).

Сдать кровь в отделении трансфузиологии зеленоградской больницы можно 4, 6 и 9 января с 8:30 до 12:30.