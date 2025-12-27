«В Крюковских сугробах увязнет даже снегоуборочная машина — написала в чате района Юлия, наблюдавшая за спасением трактора. — Мужики, выходим на улицу! Надо с толкача помочь!»

Но этого не потребовалось — тот же большой трактор заехал с другой стороны, подцепил малыша и вытащил его из беды.

У таких маленьких погрузчиков короткая база, небольшой клиренс и высокая нагрузка на пятно контакта на обычных шинах. Это помогает «вгрызаться» в грунт, но в рыхлом или мокром снегу приводит к потере сцепления и проваливанию, особенно при наваливании или толкании — так что это типичный сценарий.