Большие и маленькие, кривоватые и старательно выровненные, в шапках и шарфах, с морковками вместо носа и ветками вместо рук. Сейчас их можно встретить повсюду — во дворах, на детских площадках и просто на пустых пространствах. Торопитесь слепить своего снеговика, пока ещё относительно тепло и снег достаточно липкий.
Психологи отмечают, что лепка снежных фигур помогает снять напряжение, переключиться и даёт ощущение простого совместного удовольствия. Это один из самых доступных способов выйти из дома, подвигаться и сделать что-то вместе. Для детей — игра и физическая активность, для взрослых — редкая возможность сделать что-то бессмысленно-радостное. А ещё снеговик — это знак: здесь живут люди, а не просто стоят дома.
Традиция лепить снеговиков очень старая. Первые изображения снежных фигур встречаются в Европе ещё в Средние века. Тогда снеговик был скорее символом зимы и непредсказуемости природы. Со временем он «подобрел»: получил округлые формы, лицо, аксессуары и стал почти обязательным персонажем зимы и Нового года. В разных странах лепка снеговиков давно стала неформальной городской традицией — иногда даже с конкурсами на лучшую фигуру.
Если вы заметили снеговиков в своём дворе или слепили собственного — делитесь фотографиями. Пусть этот снежный переполох станет общим.