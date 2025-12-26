Традиция лепить снеговиков очень старая. Первые изображения снежных фигур встречаются в Европе ещё в Средние века. Тогда снеговик был скорее символом зимы и непредсказуемости природы. Со временем он «подобрел»: получил округлые формы, лицо, аксессуары и стал почти обязательным персонажем зимы и Нового года. В разных странах лепка снеговиков давно стала неформальной городской традицией — иногда даже с конкурсами на лучшую фигуру.

Если вы заметили снеговиков в своём дворе или слепили собственного — делитесь фотографиями. Пусть этот снежный переполох станет общим.