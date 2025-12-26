По прогнозу, снег — сильней или слабей — будет идти на протяжении ближайших десяти дней, температура будет постепенно понижаться — так что Новый год встретим как положено.
Ситуация на дорогах с учетом погоды в целом удовлетворительная. Серьёзная пробка на улице Андреевка — от перекрестка с Жилинской в сторону Георгиевского проспекта — из-за ДТП.
Расскажите в комментариях, как убирают снег на вашем привычном маршруте? В начале недели мы уже задавали этот вопрос, но тогда большинство не смогли дать оценку — снега практически не было.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Парковку в новом проезде между Центральным и Московским проспектами запретят с 12 января. Хотя машины из проезда уже активно эвакуируют Новости
Приближается волна предновогодних скидок и акций в ТЦ «Грин» — марафон угощений, ёлочный базар и распродажи Реклама
Строящийся жилой дом в 9-м микрорайоне исчез с карты реновации. Вероятно, все квартиры в нём выставят на продажу Новости
Референдум об объединении Москвы и области отклонили. Большинство областников хотят объединения, а зеленоградцы — нет Новости
Активисты требуют у мэрии перестать возить московский мусор на КПО «Нева» из-за угрозы зеленоградской промышленности Новости
Из лучших в худшие: за несколько месяцев «Пятёрочка» в 6-м микрорайоне превратилась в склад — мамам с колясками стало трудно пройти Новости
Опору дорожного указателя на выезде из Зеленограда перенесли, чтобы было удобнее водителям. Теперь стало неудобно пешеходам и уборочной технике Новости
На большом экране в Зеленограде покажут «Набукко» — футуристическую постановку оперы Верди с участием Анны Нетребко Новости