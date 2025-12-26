Инженеры МегаФона ускорили мобильный интернет в ряде крупных торговых центров Москвы. Благодаря модернизации сети посетители этих площадок могут обмениваться фотографиями и просматривать соцсети на средней скорости до 190 Мбит?с.

Обновление инфраструктуры затронуло ТЦ Avenue Southwest, «Павелецкая Плаза», «Европолис», «Щука», «Хорошо!», а также торговый комплекс «Москва». В ходе работ специалисты модернизировали ключевые элементы сети и расширили частотные диапазоны, что позволило повысить стабильность сигнала и увеличить скорость передачи данных.

Как рассказали в компании, улучшенная сеть обеспечивает более равномерное распределение нагрузки между абонентами и ускоряет обработку запросов с мобильных устройств. Благодаря этому устойчивое соединение сохраняется на фудкортах, в кинотеатрах и других зонах с высокой посещаемостью. Кроме того, обновленное телеком-оборудование поддерживает технологию VoLTE, которая обеспечивает быстрое соединение и высокое качество голосовых вызовов даже при активном использовании мобильного интернета.

«В преддверии праздников посетителей в ТЦ традиционно становится больше, однако в этом году в целом их число увеличилось в 2,5 раза, — рассказал директор по реализации проектов инфраструктуры МегаФона в Московском регионе Тимур Фахрутдинов. — Чтобы пользователи могли с комфортом проводить время в любимых локациях во время продолжительных зимних каникул, мы модернизировали оборудование, увеличили ёмкость сети и стабильную работу мобильного интернета даже в самые загруженные часы».