Опубликованы тарифы на проезд в обычных пригородных электричках (во всеми остановками) и экспрессах. Разовый проезд от Зеленограда до Ленинградского вокзала в экспрессе подорожает на 11% — с 332 до 368 рублей. Абонементы — на 10-20%.

Экспрессы от Зеленограда до Ленинградского вокзала

Абонемент рабочего дня на 3 месяца подорожает с 27310 до 32690 рублей (+20%)

«Ежедневно» на месяц — с 11115 до 13230, на 15 дней — с 6215 до 7180 (+16%)

На 10 поездок в течение месяца — с 3125 до 3465, на 20 поездок — с 6250 до 6930 (+11%)

Выходного дня на 30 дней — с 3785 до 4195 (+11%)

Обычные электрички от Зеленограда до Ленинградского вокзала

Стоимость разового билета поднимется со 196 до 217 рублей. До ближайших станций с пересадками на метро — Ховрино, Лихоборы, Петровско-Разумовская, Останкино — со 124 до 139. По этому участку можно проехать и по ценам МЦД — по карте «Тройка» с тарифом «Кошелек».

Абонемент рабочего дня на месяц подорожает с 5445 до 6060 рублей, на 90 дней — с 14820 до 16485

«Ежедневно» на месяц — с 6480 до 7210, на 90 дней — с 17645 до 19630

На 10 поездок в течение месяца — с 1665 до 1845, на 20 поездок — с 3210 до 3555

Все новые тарифы опубликованы на сайте МТППК.

Билеты в область тоже подорожают. Например, от Зеленограда до Клина разовый проезд вырастет с 295 до 330 рублей, до Твери — с 579 до 640 рублей.