Управа не смогла помочь

Сначала Наталья рассчитывала, что ситуацией займутся городские службы. Однако на её обращение в управе пояснили, что для каких-либо действий требуется заявление именно от жителей дома. При этом муниципальный отлов работает только с животными, находящимися на улице. Если собака остаётся в квартире, даже после смерти владельца, она формально не считается бесхозной. Самостоятельно попасть в опечатанное жильё невозможно — это будет незаконно.

В итоге помощь удалось найти через районные чаты и волонтёров. Информация быстро разошлась, на связь вышли зоозащитники, после чего подключили участкового. Волонтёры и полицейские выехали на место. По словам Натальи, внутри не было света, воды и отопления, а условия оказались тяжёлыми — собаку пришлось искать в темноте с фонариками.

Животное поймали и передали в муниципальный приют «Доринвест», дали кличку Шэрон. Сейчас собака находится там на карантине, проходит вакцинацию и подготовку к стерилизации. Собака напугана, но не истощена и теперь в безопасности.