Об этой истории в чате района рассказала наша читательница Наталья. Её мать живёт в корпусе 419 — навещая ее, Наталья обнаружила, что соседка матери по этажу пару недель назад умерла. Соседи знали, что женщина была пьющей, и в квартире живёт собака, которую она никогда не выпускала на улицу. Через неделю стало понятно, что животное остается в квартире. Наталья стала подкармливать собаку, оставляя еду у двери.
Сначала Наталья рассчитывала, что ситуацией займутся городские службы. Однако на её обращение в управе пояснили, что для каких-либо действий требуется заявление именно от жителей дома. При этом муниципальный отлов работает только с животными, находящимися на улице. Если собака остаётся в квартире, даже после смерти владельца, она формально не считается бесхозной. Самостоятельно попасть в опечатанное жильё невозможно — это будет незаконно.
В итоге помощь удалось найти через районные чаты и волонтёров. Информация быстро разошлась, на связь вышли зоозащитники, после чего подключили участкового. Волонтёры и полицейские выехали на место. По словам Натальи, внутри не было света, воды и отопления, а условия оказались тяжёлыми — собаку пришлось искать в темноте с фонариками.
Животное поймали и передали в муниципальный приют «Доринвест», дали кличку Шэрон. Сейчас собака находится там на карантине, проходит вакцинацию и подготовку к стерилизации. Собака напугана, но не истощена и теперь в безопасности.
Специалисты и волонтёры советуют не пытаться вскрывать квартиру самостоятельно и не забирать животное к себе, если оно не социализировано. Законный путь — фиксировать наличие животного, обращаться к участковому, а также параллельно искать помощь через волонтёрские сообщества и соседские чаты, чтобы добиться официального доступа в квартиру и передачи животного в приют. Выпускать такую собаку на улицу опасно — животные, долго жившие в квартире, часто не приспособлены к уличной жизни.
Участники истории подчёркивают, что подобные случаи затягиваются из-за разрыва между формальными процедурами и реальной практикой: когда животное остаётся в квартире, ответственность фактически перекладывается на жителей, у которых нет ни полномочий, ни ресурсов решать такие ситуации самостоятельно.