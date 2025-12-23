Заключен договор на обслуживание и текущий ремонт систем контроля и управления доступом, а также шлагбаумов и ворот на 2026-2028 годы в многоуровневых паркингах и подземных парковках 2, 3, 8, 9, 19, 20 и 23 микрорайонов.

Начальная цена контракта была почти 16 миллионов рублей, но победитель торгов снизил её более чем в два раза — почти до 7 млн.

Работы заказаны для гаражей в корпусах 226, 343, 353, 354, 360А, 847, 934, 935, 936, 1934, 1935, 2003, 2008, 2013, 2014, 2019, 2022, 2027, 2036, 2304, 2306 и на Новокрюковской, 3А. Услуги включают в себя ежемесячную проверку и обслуживание систем доступа и безопасности — электромагнитных замков, дверей, видеокамер, автоматических ворот, шлагбаумов и прочего оборудования и конструктивных элементов. Там, где они есть — например, на Новокрюковской имеются только ворота, а шлагбаумы — только в паркингах в корпусах 226 и 2304. Камеры тоже наличествуют не во всех этих гаражах. В основном речь идет об обслуживании систем доступа (СКУД). Кроме периодических работ предусмотрены и аварийные, на случай частичного или полного отказа системы безопасности. Подрядчик после поступления заявки должен приступить к её восстановлению в течение трех часов в любой день.



«Жилищник» заключил контракт с организацией «Стройситисервис», зарегистрированной в Зеленограде и имеющей лицензию на монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств пожарной безопасности зданий. Приступить к обслуживанию паркингов компания должна в начале следующего года. Насколько качественно подрядчик сможет выполнять работы по столь сильно сниженной цене, пока непонятно.