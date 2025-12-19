После подъёма в ноябре и начале декабря Роспотребнадзор фиксирует общее снижение числа заболевших, особенно среди детей.
На неделе с 8 по 14 декабря доля гриппа, по данным ведомства, не увеличилась, а основную заболеваемость формируют вирусы «негриппозной этиологии» — риновирусы, аденовирусы и РС-вирусы.
На фоне всплеска заболеваемости в начале декабря, зеленоградцы рассказывали об отказе делать тесты на грипп в поликлиниках: люди уходят «без понимания, что это за вирус», и покупают экспресс-тесты сами. При этом самостоятельно проведенный тест иногда показывает грипп.
