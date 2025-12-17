По словам организаторов, конференцию задумывали как площадку для диалога внутри округа, но в итоге участие приняли специалисты из разных районов Москвы и Московской области — от Химок до Лобни. Это, как отмечают в «Прозрении», «не просто собрание коллег», а «признание того, что Зеленоград сегодня — полноценный центр офтальмологической экспертизы, способный задавать тренды и делиться опытом».