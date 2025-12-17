Офтальмологи Москвы и Подмосковья приехали в Зеленоград на профильную конференцию 17.12.2025 ZELENOGRAD.RU

В Зеленограде прошла научно-практическая конференция для врачей-офтальмологов «Актуальные вопросы офтальмологии Зеленограда». Организатором выступил Центр офтальмологии «Прозрение».

По словам организаторов, конференцию задумывали как площадку для диалога внутри округа, но в итоге участие приняли специалисты из разных районов Москвы и Московской области — от Химок до Лобни. Это, как отмечают в «Прозрении», «не просто собрание коллег», а «признание того, что Зеленоград сегодня — полноценный центр офтальмологической экспертизы, способный задавать тренды и делиться опытом».

Программу конференции построили на клинической практике: обсуждали кейсы, клинические случаи и прикладные рекомендации.

С докладами выступили врачи клиники «Прозрение». Главный врач Тибилов Андрей Валерьевич рассказал о персонализированном подходе к подбору интраокулярных линз — как учитывать не только биометрию, но и образ жизни, возрастные изменения и индивидуальные риски. Также он представил опыт клиники в лазерной коррекции зрения — от первых операций до применения современных техник, направленных на стабильность и безопасность результата.

Легкодимов Никита Евгеньевич, руководитель направления «Биомир Сервис», рассказал о потенциале современных препаратов в защите эпителия роговицы. Офтальмохирург и генеральный директор центра Камболов Альберт Алексеевич представил итоги работы клиники за 2025 год, отметив увеличение общего объёма оказанной медицинской помощи и количества проведённых вмешательств.

Отдельное внимание, по итогам встречи, привлёк клинический разбор Ольги Владимировны Сергеевой, доцента кафедры фундаментальной медицины НИЯУ МИФИ: на примере сложного случая хронического воспаления она показала применение офтальмостероида.

Организаторы сообщили, что рассчитывают продолжить формат и провести следующую встречу в 2026 году.

Перейти на сайт центра: https://zprozrenie.ru/

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Опору дорожного указателя на выезде из Зеленограда перенесли, чтобы было удобнее водителям. Теперь стало неудобно пешеходам и уборочной технике Новости
Завод по производству автоклавного газобетона построен в Зеленограде Новости
Загородные дома от 20 000 рублей/кв.метр под Зеленоградом Реклама
Новогодние мастер-классы на маркете «Встреча» для детей от 6 лет Новости
Слышали, что домовые чаты переводят в Max? Разбираемся, что это значит на самом деле Новости
Заголовок: В Зеленограде открылся центр комплексной стоматологии «Дали» для всей семьи Реклама
На маркете «Встреча» пройдет благотворительная акция помощи котикам Новости
Старую автобусную остановку демонтировали на Заводской улице, однако у новых павильонов автобусы не останавливаются. Пассажиры путаются Новости
Новая дом-студия «Фотосезоны» Реклама
На большом экране в Зеленограде покажут «Набукко» — футуристическую постановку оперы Верди с участием Анны Нетребко Новости
Сбор помощи животным из приютов вновь пройдет в Зеленограде Новости
Новогодний образ с пышной юбкой как на Pinterest Реклама
Новый поезд «Москва-2026» начал работать на зеленой ветке метро Новости
Отопление отключили в части домов 10-го микрорайона. За ночь в квартирах похолодало Новости
Новогодний конкурс от фудмолла «Станция» Реклама
«Магнит» с кафе открылся в 1-м микрорайоне Новости
Траву в снег кладут в 14-м микрорайоне Новости
Гончарная мастерская «Зеленый кот» открылась в Зеленограде, корпус 2033 Реклама
Каток с искусственным льдом у корпуса 2034 наконец открылся Новости
Новые экспонаты времён Великой Отечественной войны появились в Музее Матушкино Афиша
Новогодняя ночь 31 декабря 2025 в кафе-баре «Вертикаль» — ведущая Марина Бабаян, открыто бронирование Реклама
Зеленоградские предприятия НИИМЭ и НИИТМ собрали первые в России установки для ключевых операций производства микросхем Новости
Две с половиной тысячи квартир в 12-м микрорайоне остались без отопления Новости
Лунтик: Мой первый Новый Год — Интерактивный спектакль для детей 3-8 лет Реклама
Солнце, двое, любовь — и тонкий лёд на Школьном озере Жизнь
Только дети умеют по-настоящему ждать Новый год. «Нарния», «Кот-олень» и другие новогодние сюжеты с детских картин украсили библиотеку в 6-м микрорайоне Новости
Чекап в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
Когда и почему зимой чаще сбивают пожилых пешеходов Новости
В этот день, ровно 200 лет назад, 14 декабря 1825 года произошло восстание декабристов. Казалось бы, при чём здесь Зеленоград? Новости
Паста-бар «ПестоТесто» открылся в ТЦ «Иридиум» — приходите попробовать вкуснейшие блюда итальянской кухни Реклама
Учёный из Зеленограда получил «Научную премию Сбера» за ИИ в проектировании микросхем Новости
Фотовыставка про зеленоградских спасателей открылась на площади Юности Афиша
Легального въезда к парковке ТЦ «Зеленоградский» по-прежнему нет, а штрафы за въезд с Новокрюковской улицы уже могут приходить. Чиновники делают вид, что проблемы не существует Новости
На лыжной трассе за горбольницей планируют начать делать искусственный снег Новости
Хулиганы поломали холодильное оборудование на катке в 20-м микрорайоне Новости
Предновогодняя магия уже в пути — акция корнера «Инари Ками» (ГЦ «Станция») Реклама
Школьники из Зеленограда стали победителями и призёрами всероссийских соревнований по велоспорту Новости
В детских поликлиниках появились новогодние декорации Новости
Если бы Дед Мороз был косметологом — он бы дарил сертификаты в клинику EsteMedika Реклама
Зимний марафон в зеленоградском лесопарке собрал 400 участников от 13 до 92 лет Новости
© 1997–2025 Зеленоград.ру