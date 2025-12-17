В Зеленограде прошла научно-практическая конференция для врачей-офтальмологов «Актуальные вопросы офтальмологии Зеленограда». Организатором выступил Центр офтальмологии «Прозрение».
По словам организаторов, конференцию задумывали как площадку для диалога внутри округа, но в итоге участие приняли специалисты из разных районов Москвы и Московской области — от Химок до Лобни. Это, как отмечают в «Прозрении», «не просто собрание коллег», а «признание того, что Зеленоград сегодня — полноценный центр офтальмологической экспертизы, способный задавать тренды и делиться опытом».
Программу конференции построили на клинической практике: обсуждали кейсы, клинические случаи и прикладные рекомендации.
С докладами выступили врачи клиники «Прозрение». Главный врач Тибилов Андрей Валерьевич рассказал о персонализированном подходе к подбору интраокулярных линз — как учитывать не только биометрию, но и образ жизни, возрастные изменения и индивидуальные риски. Также он представил опыт клиники в лазерной коррекции зрения — от первых операций до применения современных техник, направленных на стабильность и безопасность результата.
Легкодимов Никита Евгеньевич, руководитель направления «Биомир Сервис», рассказал о потенциале современных препаратов в защите эпителия роговицы. Офтальмохирург и генеральный директор центра Камболов Альберт Алексеевич представил итоги работы клиники за 2025 год, отметив увеличение общего объёма оказанной медицинской помощи и количества проведённых вмешательств.
Отдельное внимание, по итогам встречи, привлёк клинический разбор Ольги Владимировны Сергеевой, доцента кафедры фундаментальной медицины НИЯУ МИФИ: на примере сложного случая хронического воспаления она показала применение офтальмостероида.
Организаторы сообщили, что рассчитывают продолжить формат и провести следующую встречу в 2026 году.
