На регбийном стадионе у корпуса 1437 меняют покрытие — вчера рулоны с искусственной травой начали расстилать прямо поверх свежевыпавшего снега.
Телефон подрядчика, указанный на стенде, был отключен. Но на ситуацию быстро отреагировала управа Крюково — передали сигнал заказчику работ, «Жилищнику», и тот начал переговоры с подрядчиком о соблюдении технологии.
В управе «Зеленоград.ру» пояснили, что рабочие просто предварительно раскатали рулоны нового покрытия, чтобы оно выровнялось — но еще не начинали его приклеивать.
Сейчас работы на стадионе приостановлены. Когда их удастся возобновить с учетом погоды, пока непонятно. По данным с информационного стенда, работы должны были начать два месяца назад, когда ещё было тепло — а сегодня как раз завершить.
Фактически контракт с подрядчиком почти на 11 млн рублей заключили в ноябре со сроком исполнения — 3 января.
Но это всё равно означает, что замена покрытия на поле, а также другие работы (новое покрытие на беговых дорожках, монтаж водоотведения и т. п.) придётся делать зимой.
Когда теперь будет подходящая по технологии погода, непонятно. Возможно, лучше теперь подождать до весны.