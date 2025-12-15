Телефон подрядчика, указанный на стенде, был отключен. Но на ситуацию быстро отреагировала управа Крюково — передали сигнал заказчику работ, «Жилищнику», и тот начал переговоры с подрядчиком о соблюдении технологии.

В управе «Зеленоград.ру» пояснили, что рабочие просто предварительно раскатали рулоны нового покрытия, чтобы оно выровнялось — но еще не начинали его приклеивать.

Сейчас работы на стадионе приостановлены. Когда их удастся возобновить с учетом погоды, пока непонятно. По данным с информационного стенда, работы должны были начать два месяца назад, когда ещё было тепло — а сегодня как раз завершить.