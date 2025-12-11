«Теперь весь комплекс акушерско-гинекологической помощи в соответствии с новым московским стандартом организован для вас в одном месте, на одной территории. Здесь вы сможете в комфортных условиях под наблюдением профессионалов планировать беременность, готовиться к рождению ребенка, рожать в одном из лучших столичных акушерских стационаров, и здесь же наблюдаться после родов», — говорят в Центре.

Перед открытием Центр женского здоровья проводит Дни открытых дверей 20 и 21 декабря с 12:00 до 18:00. Адрес: улица Александровка, дом 8, строение 3.

При этом Акушерско-гинекологическое отделение №1, которое сейчас располагается на Каштановой аллее в 7-м микрорайоне, переедет в новый Центр женского здоровья. Причина — здание нуждается в обновлении и готовится к ремонту. Вернётся ли отделение в 7-й микрорайон после ремонта здания, пока неизвестно.

Некоторые женщины из соседних районов недовольны этим решением: «Минимум три часа нужно будет закладывать, чтобы сходить на прием: час в одну сторону, чтобы доехать на автобусе. А парковки теперь платные, в том числе и у роддома в 14 районе. Чтобы из наших районов ехать туда, много сил нужно», — поделилась жительница 7-го микрорайона.