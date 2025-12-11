Вот адреса, по которым будут проводить работы:
- Микрорайон 1: корпус 158, 164 и 165
- Микрорайон 2: корпуса 200а-200б-200в-200г и 219-236-237-239-240
- Микрорайон 3: корпус 313 и 354
- Микрорайон 4: корпус 454 и 448-449-450-451, а также замена асфальта во дворе корпуса 445
- Микрорайон 5: корпуса 503-504, 522-523-524-525 и 533
- Микрорайон 6: замена асфальта во дворе корпуса 623
- Микрорайон 8: корпус 803, 812 и 826, а также замена асфальта во дворе корпуса 801
- Микрорайон 9: корпус 903 и 901
- Микрорайон 10: корпус 1003 и 1005
- Микрорайон 11: корпус 1134 и 1131, а также замена асфальта во дворе корпуса 1121
- Микрорайон 14: корпус 1418, 1416-1417 и 1457
- Микрорайон 15: корпуса 1539-1540 и 1557-1559-1560
- Микрорайон 16: замена асфальта во дворе корпусов 1621 и 1624
- Микрорайон 18: корпус 1803, 1804а-1804б, 1811 и 1820
- Микрорайон 20: корпус 2024, 2033 и 2043
Также в следующем году запланировано комплексное благоустройство Чёрного озера в 6-м микрорайоне.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Ветеринарному центру «Оригами» 2 года. В честь Дня рождения 15 декабря — праздник для питомцев и их любящих владельцев Реклама
Дорожные камеры в Москве начали распознавать новый вид нарушений — остановку автомобиля, создающую помехи движению Новости
Интерактивное театрализованное представление «Приёмная Деда Мороза» — для детей от 2 до 5 лет приглашает в атмосферу традиций русской зимы. Реклама
Детский Баскетбольный клуб «Апельсин» ведет набор девочек и мальчиков 2017—2019 год рождения в группу спортивной подготовки! Реклама
Чекап в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
Три года жительница 8-го микрорайона добивалась нормальной горячей воды. Помогло только официальное заявление: после него в подвале переварили трубы Новости
Опасные срезы металла обнаружила наша читательница на временных трубах вдоль Центрального проспекта Новости
Центр фотоники открыли в Зеленограде для производства фотонных чипов. В него планируют набрать двести человек Новости