Такая картина наблюдается и среди взрослых, и среди детей. Темпы прироста заболеваемости снизились по сравнению с предыдущей неделей, но доля вирусов гриппа выросла почти в два раза. При этом эпидемии нет.
Большинство читателей «Зеленоград.ру» (70%) в этом сезоне не делали прививку от гриппа (70%).
