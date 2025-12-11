Такая картина наблюдается и среди взрослых, и среди детей. Темпы прироста заболеваемости снизились по сравнению с предыдущей неделей, но доля вирусов гриппа выросла почти в два раза. При этом эпидемии нет.

Большинство читателей «Зеленоград.ру» (70%) в этом сезоне не делали прививку от гриппа (70%).