До конца года за каждую поездку в московском транспорте можно вернуть до 20 рублей. Повышенный кэшбэк действует до 31 декабря. Акция распространяется на все виды городского транспорта Москвы: метро, МЦК, автобусы, МЦД.

Чтобы получить кэшбэк, нужно оплачивать проезд телефоном с подключенной к нему картой «Мир» через один из платежных сервисов, например Mir Pay. В том числе учитываются платежи виртуальными картами «Мир». При оплате пластиковой картой кэшбэк не начисляется.

Кэшбэк зачисляется на карту в течение нескольких дней после поездки. За весь период действия программы один держатель карты может вернуть до 4000 рублей.