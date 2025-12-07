6 декабря 1966 года, открыли монумент «Ежи» на Ленинградском шоссе 07.12.2025 ZELENOGRAD.RU

Для зеленоградцев, регулярно ездящих в Москву, этот монумент защитникам столицы давно стал привычным ориентиром. Рассказываем историю монумента.

Решение поставить на Ленинградском шоссе крупный памятник принималось в середине 1960-х годов, когда вокруг Москвы формировали целый пояс мемориалов битвы за Москву. Площадка под монумент требовала серьёзной подготовки: крутой откос у шоссе осушали и укрепляли. 6 декабря 1966 года здесь прошло торжественное открытие — с этого времени «ежи» становятся официальной доминантой на въезде в Москву с северо-запада.

Главный образ монумента — увеличенный противотанковый «ёж». В реальности это простое, но эффективное заграждение из трёх стальных балок, которое поднимало танк, лишая сцепления гусениц с грунтом и иногда повреждая днище. В 1941 году усовершенствованный вариант такого ежа предложил генерал-майор технических войск Михаил Гориккер, и уже летом заграждения начали массово ставить на подступах к городам. По оценкам, вокруг Москвы было установлено десятки тысяч «ежей». Поэтому для мемориала обороны города именно этот образ оказался ключевым.

Шестиметровые стальные «ежи» стоят на массивном железобетонном постаменте, облицованном камнем. На фронтальной стороне постамента — рельеф с изображением защитников и строка из песни «Моя Москва»: «И врагу никогда не добиться, чтоб склонилась твоя голова…» — позже эти слова войдут в гимн города. С тыльной стороны размещена мозаичная карта с линиями фронта и стрелами контрнаступления. Исследователи обращают внимание, что схема носит символический характер: ориентация карты условная, а реальные рубежи обороны по Ленинградскому направлению проходили северо-западнее, в том числе в районе нынешнего мемориала «Штыки» у Зеленограда.

Таким образом, «ежи» нельзя воспринимать как точную отметку «последнего рубежа», где остановили немецкие войска. Это прежде всего знаковый символ обороны Москвы на северо-западном направлении и работы народного ополчения и инженерных частей. Место выбрано как заметная точка въезда в столицу, а не как фиксированная позиция конкретного боя — но именно благодаря этому образ ежедневно видят тысячи людей.

Сегодня монумент имеет статус объекта культурного наследия. В 2000-х и 2010-х годах его ремонтировали и реставрировали, обновляли облицовку, устанавливали архитектурную подсветку: в темноте стальные «ежи» подсвечиваются и хорошо видны с трассы. Окружение памятника постепенно меняется: вокруг вырос крупный транспортный узел, торговые центры, планируется станция МЦД-3 «Монумент», которая напрямую закрепит за этим местом название, давно известное всем, кто ездит по Ленинградскому шоссе.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
история зеленограда
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Центр фотоники открыли в Зеленограде для производства фотонных чипов. В него планируют набрать двести человек Новости
На городском пруду смонтировали два пирса Новости
Только 3 дня скидки до -90% в оптиках Lokamed Реклама
Три года жительница 8-го микрорайона добивалась нормальной горячей воды. Помогло только официальное заявление: после него в подвале переварили трубы Новости
Дорожные знаки нового образца начали ставить в Зеленограде Новости
Взрослых и детей приглашают на экскурсию в настоящую кузницу — мастер-классы и фотосессии Реклама
«Тропических ливней» и периодов аномальной жары будет всё больше Новости
Опасные срезы металла обнаружила наша читательница на временных трубах вдоль Центрального проспекта Новости
Auto-XL — сервис, которому доверяют сложные случаи Реклама
Открыт новый съезд с Ленинградки: он упростит путь к Шереметьево и разгрузит шоссе Новости
Стало известно, как может выглядеть новый зеленоградский район на Кутузовском шоссе Новости
Концерт группы «Белый Орёл» 12+ Реклама
Зеленоградские школы начали регистрировать каналы в мессенджере «Макс» Новости
«Возьмите метлу и пойдите во двор» — Собянин защищает мигрантов, ссылаясь на сокращение преступлений Новости
Перед Новым годом Азия делает подарки — цены на авто снизились! Новости
Заболеваемость гриппом продолжает расти после резкого скачка в ноябре. Но эпидемии нет, а основной штамм переносится легко Новости
Каток по новому московскому стандарту открылся в Зеленограде. Здесь непривычный для дворовых площадок уровень комфорта Новости
Цифровая зрелость бизнеса: каждая вторая компания выбирает телеком в качестве партнёра Реклама
Алкомаркеты в новостройках могут запретить: законопроект внесли в Госдуму Новости
Новые московские автобусы от метро «Беломорская» и «Планерная» начнут ходить в область Новости
«Зимняя сказка для кожи»: как принцессе стать Королевой в клинике EsteMedika Реклама
Призывники и мобилизованные из Москвы, заключившие контракт, получат почти два миллиона Новости
Выставка-пристройство животных из зеленоградского приюта — 14 декабря Афиша
Подозреваемых в нелегальной миграции задержали в Андреевке и Голубом. В рейде участвовали дружинники Новости
Фермерское мясо и продукты с бесплатной доставкой по Зеленограду и области Реклама
Починку пополнения карты «Тройка» на вокзале в Крюково отложили до конца года Новости
Машина врезалась в автобусную остановку на улице Каменка Новости
Акция в Vagplus Зеленоград! Реклама
Открылся каток с искусственным льдом на Солнечной аллее Новости
Движение на первом участке дублёра Пятницкого шоссе откроют до конца года Новости
Хиты легендарной группы «Сектор Газа» в исполнении группы Jawa — 13 декабря в ДК МИЭТ Реклама
«Вечный огонь». Как прах Неизвестного солдата из Зеленограда оказался у Кремлёвской стены Истории
5 января в Зеленограде пройдет спектакль «Парфюмер» Реклама
90 лет исполнилось жительнице Зеленограда Анне Травлеевой Новости
Сеть кофеен Ruma’s направит часть выручки от кофе на помощь бездомным животным Новости
Весь декабрь -20% на все услуги — в Мультистудии маникюра и эстетического ухода (корпус 1841) Реклама
© 1997–2025 Зеленоград.ру