Решение поставить на Ленинградском шоссе крупный памятник принималось в середине 1960-х годов, когда вокруг Москвы формировали целый пояс мемориалов битвы за Москву. Площадка под монумент требовала серьёзной подготовки: крутой откос у шоссе осушали и укрепляли. 6 декабря 1966 года здесь прошло торжественное открытие — с этого времени «ежи» становятся официальной доминантой на въезде в Москву с северо-запада.

Главный образ монумента — увеличенный противотанковый «ёж». В реальности это простое, но эффективное заграждение из трёх стальных балок, которое поднимало танк, лишая сцепления гусениц с грунтом и иногда повреждая днище. В 1941 году усовершенствованный вариант такого ежа предложил генерал-майор технических войск Михаил Гориккер, и уже летом заграждения начали массово ставить на подступах к городам. По оценкам, вокруг Москвы было установлено десятки тысяч «ежей». Поэтому для мемориала обороны города именно этот образ оказался ключевым.

Шестиметровые стальные «ежи» стоят на массивном железобетонном постаменте, облицованном камнем. На фронтальной стороне постамента — рельеф с изображением защитников и строка из песни «Моя Москва»: «И врагу никогда не добиться, чтоб склонилась твоя голова…» — позже эти слова войдут в гимн города. С тыльной стороны размещена мозаичная карта с линиями фронта и стрелами контрнаступления. Исследователи обращают внимание, что схема носит символический характер: ориентация карты условная, а реальные рубежи обороны по Ленинградскому направлению проходили северо-западнее, в том числе в районе нынешнего мемориала «Штыки» у Зеленограда.

Таким образом, «ежи» нельзя воспринимать как точную отметку «последнего рубежа», где остановили немецкие войска. Это прежде всего знаковый символ обороны Москвы на северо-западном направлении и работы народного ополчения и инженерных частей. Место выбрано как заметная точка въезда в столицу, а не как фиксированная позиция конкретного боя — но именно благодаря этому образ ежедневно видят тысячи людей.

Сегодня монумент имеет статус объекта культурного наследия. В 2000-х и 2010-х годах его ремонтировали и реставрировали, обновляли облицовку, устанавливали архитектурную подсветку: в темноте стальные «ежи» подсвечиваются и хорошо видны с трассы. Окружение памятника постепенно меняется: вокруг вырос крупный транспортный узел, торговые центры, планируется станция МЦД-3 «Монумент», которая напрямую закрепит за этим местом название, давно известное всем, кто ездит по Ленинградскому шоссе.