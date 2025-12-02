Фирменный магазин начнет работать в корпусе 2022, вход рядом с пунктом «Озона».

По случаю открытия 2 декабря всем покупателям дарят сладкие подарки. А с 3 по 13 декабря — при предъявлении листовки. Также магазин приглашает на дегустации своей продукции 4 и 5 декабря с 15:00 до 19:00 и 6 декабря с 12:00 до 16:00. Детям будут дарить праздничные шары.

В ассортименте разнообразные полуфабрикаты — пельмени, хинкали, вареники, блинчики с начинками, котлеты, тефтели. А также колбасы, сосиски, мясные деликатесы, натуральная молочная продукция, тушенка, макароны, кондитерские изделия.

«Ермолино» имеет собственное производство, в магазинах продаётся своя продукция.

В Зеленограде магазины этой сети работают в 12 и 18 микрорайонах, также они есть в Андреевке, Голубом, Менделеево и Сходне. График работы точки в корпусе 2022, вероятно, с 9:00 до 21:00 — как и в других.

Присылайте свои отзывы и фотографии