Речь идет об электронных табло, установленных на крупных дорогах Москвы. На них показывается информация о ДТП, перекрытиях и ремонтах, изменениях маршрутов и графика движения, заторах и других событиях, влияющих на водителей. Однако в Зеленограде эта информация иногда касается дорожной ситуации в Москве, что выглядит нелепо и раздражает.

Техническая возможность выводить для каждого табло отдельную информацию у системы уже есть. На экранах сейчас отображают, в том числе, расстояние от конкретного места установки табло до ближайших объектов — это видно по действующим сообщениям.

Табло отображения информации (ТОИ) относятся к городской интеллектуальной транспортной системе: они подключены к камерам, датчикам трафика и другим элементам ИТС. Управление содержимым осуществляется из ситуационного центра ЦОДД, который формирует и выводит сообщения для отдельных табло или групп табло в зависимости от дорожной обстановки, погодных условий, аварий и других факторов.