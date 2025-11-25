Он предлагает ужесточить ответственность за несоблюдение требований к содержанию животных. Инициатива нужна для защиты детей от нападений безнадзорных животных — в пояснительной записке говорится о 670 тысячах случаев нападений на несовершеннолетних за последние шесть лет.

Для граждан предлагается увеличить штрафы с нынешних 1,5-3 тысяч рублей до 20-50 тысяч, а если нарушение привело к вреду здоровью — до 50-100 тысяч.

Кроме того, предлагается увеличить срок давности привлечения к ответственности: с 60 дней до трёх лет.

Сейчас законопроект получил одобрение профильного комитета, однако направлен на доработку. Авторам указали на то, что под предлогом защиты детей от нападения собак, они хотят многократно увеличить санкции и за другие нарушения, а нужен дифференцированный подход.

Тем не менее, шансы на принятие инициативы остаются — среди её инициаторов значительное число депутатов от правящей партии, что обычно повышает вероятность прохождения законопроекта всех чтений.

В Москве штрафы за нарушение правил выгула и содержания собак уже увеличили — с 1 октября максимальный штраф для физлиц повышен до трёх тысяч рублей. Нарушениями считается, например, выгул собаки без поводка, халатное отношение к уборке за своими животными, нахождение питомца на территории детских садов или школ, нападение на человека.

Практического эффекта от этих изменений ждать не приходится — новый размер штрафа по-прежнему недостаточен, чтобы изменить поведение недобросовестных хозяев. Кроме того, по-прежнему нет работающей системы регистрации животных и механизма надежного доказательства принадлежности питомца конкретному гражданину.

Возможно, увеличение штрафов в десятки раз могло бы изменить ситуацию — но для этого необходимо, чтобы законопроект приняли.