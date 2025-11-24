За раненой птице наблюдают с начала осени — о нём не раз писали в чат 8-го микрорайона. Кто-то дозванивался в ведомства, отвечающие за защиту диких животных, чтобы утку спасли и передали на лечение.

«Мне сказали, что службы зоопарка про утку знают и попробуют поймать ее позже, когда похолодает, чтобы не повредить крыло», — рассказывала в начале ноября Ольга.

В пятницу почти весь пруд затянуло тонким льдом, и селезень плавал в небольшой полынье. Кажется, спасение птицы стало делом срочным.

«Написала об этом на портал „Наш город“ — там есть специальная проблема „животное в опасности“, — поделилась с „Зеленоград.ру“ Елена. — Потом дозвонилась в департамент природопользования и зарегистрировали заявку. Мне оперативно перезвонили из службы спасения животных Московского зоопарка — рассказали, что уже несколько раз приезжали, чтобы поймать этого селезня. Но он очень подвижный и успешно удирал от ловцов по воде или узким водным каналам в лесу. Сеть цепляется за кусты, а сачок он распознает как опасность — утки вообще умные и близко не подходят к чужим людям».

Сейчас спасатели обещают вернуться, когда снега и льда станет больше, и утверждают, что на данный момент сильной угрозы жизни утки нет — селезень в неплохом состоянии, его постоянно подкармливают.

И в этом тоже есть шанс на спасение: поскольку, селезень подходит совсем близко к тем, кто его кормит — у них может получиться его поймать. Тогда из зоопарка, по словам Елены, готовы тут же приехать и забрать птицу. Спасатели говорят, что можно попытаться отловить селезня сетью, насыпав на нее корм, а затем накинув сеть сверху. Бывает, кому-то удается поймать утку даже голыми руками, если она доверяет человеку. Главное, при этом не навредить птице дополнительно.

Сообщите нам (в телеграм zel_mkr), если соберетесь поймать утку или если ситуация на пруду станет совсем угрожающей — созвонимся со спасателями через уже сделанные заявки и вместе поможем её спасти

Похожая история случилась девять лет назад с уткой на соседнем Малинском пруду — утка тоже не могла улететь, а пруд начал затягиваться льдом. Тогда поймать птицу помогли в управе, неформально: один из сотрудников управы с опытом (и снаряжением) рыбака, а также его помощники — работники «Жилищника» и школы сообща выловили утку. Потом её отправили в центр передержки диких животных.

Новости 8-го микрорайона