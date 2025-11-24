«Уважаемые миэтовцы, эвакуация не учебная, пожалуйста, проследуйте в укрытия по указателям», — сообщили около 13 часов.
Также сообщают об эвакуации предприятий Южной промзоны. Часть из них укрывались под мостом через Сходню.
До этого мэр Собянин сообщил об уничтожении БПЛА, летевшего на Москву, не указав место падения обломков.
Через час в МИЭТе информации о том, что можно покидать убежища, нет. «Тем, у кого пары ещё не начались, можно оставаться дома до дальнейших указаний», — сообщили в вузе.
Одновременно в Шереметьево было введено ограничение полетов в связи с введением плана «ковёр» из-за воздушной угрозы.
