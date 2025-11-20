О чем сериал

Сериал основан на вирусных видеороликах русскоязычного ютую-канала Birchpunk о будущем в стиле киберпанк. Первый сезон «Кибердеревни» показали на платформе «Кинопоиск» в 2023 году, показ второго начался в 2025-м. В основе сюжета — история фермера Николая, который живет в 2100 году на Марсе и желает спасти свою деревню «Рязань-каунтри» от корпорации «Ижевск Дайнемикс» в лице директора Константина Барагозина.

Сюжет второго сезона разворачивается спустя год с момента событий первого. «Голограмма Галя вселилась в тело всемогущего Барагозина и стала сильной как никогда, — анонсируют содержание сезона. — Николай заперт в космической тюрьме. Ему и его другу Робогозину [роботу] предстоит бросить вызов могущественной Гале, выпутаться из сложной ситуации и решить проблемы, которые они создали сами». Колоритный персонаж робот говорит голосом популярного актера Сергея Бурунова.