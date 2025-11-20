Орден Почёта — одна из самых высоких государственных наград Российской Федерации. Им награждают за выдающиеся достижения общенационального масштаба — в науке, промышленности, образовании, медицине, культуре и общественной деятельности.

Для МИЭТа это не первая государственная награда за заслуги в подготовке специалистов для электроники. В 1984 году он был награждён советским предшественником Ордена Почёта — Орденом Трудового Красного Знамени.

Также орденами Почёта в разные годы были отмечены руководители вуза: Юрий Чаплыгин и Владимир Беспалов.