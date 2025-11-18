Обычно налёты беспилотников случаются ночью, но в этот раз мэр Собянин сообщил о сбитии в 18:20. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Где именно упали обломки, он не уточнил.
Введены временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево в связи с введением сигнала «ковёр», — сообщили в администрации аэропорта
За 20 минут до этого мэр Собянин сообщил о сбитии беспилотника, летевшего на Москву, не уточнив, где именно его сбили. Ещё один БПЛА сбили около 18:50
В 19:30 ограничение на полеты в районе Шереметьево сняты.
