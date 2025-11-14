Концепция наполнения строящегося здания в корпусе 1531 изменилась, сообщил «Зеленоград.ру» представитель собственника. Сомнения были ещё на момент начала строительства — тогда идею с фермерским рынком собственник называл «не особо актуальной». Сейчас отказ от этой идеи окончательно подтвержден.

Нежилой корпус 1531 на улице Логвиненко, слева от «Пятёрочки», долгие годы стоял заброшенным. Здесь раньше располагались спорт-бар, букмекерская контора и другие организации. В конце прошлого года старое здание снесли и начали строительство нового торгового центра площадью около двух тысяч квадратных метров. На прилегающей территории предусмотрена парковка.

Сейчас на объекте завершён основной объём строительных работ, кроме фасада. Построили два этажа, возвели стены, сделали крышу, также выполнены инженерные сети. Сейчас рабочие заканчивают с благоустройством.

«Ремонт затянуться не должен, по плану все работы завершатся до октября следующего года», — утверждает представитель собственника.

Планируется, что до конца этого года в проектную документацию внесут изменения. После оформления документов и подписания договора с арендатором станет известно, что именно разместится в новом торговом центре.