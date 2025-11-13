В трех «Ласточках-комфорт», курсирующих от Твери до Москвы и обратно, с 14 ноября начнут продавать выпечку, напитки, снеки. Если будет активный спрос, то торговать будут во всех пригородных поездах Ленинградского направления.

«Комфорты» — это пригородные «Ласточки», идущие от/до Ленинградского вокзала со всеми остановками. Все электрички останавливаются в Зеленограде (Крюково). Тестировать продажу еды будут 14, 18, 22 ноября в поездах №6707, 6712, 6714.

Обслуживать пассажиров будет компания «Паровозъ», сообщили в МТППК и заверили, что продукция проходит строгий контроль качества перед реализацией. А весь ассортимент соответствует требованиям санитарной безопасности и законодательства о качестве пищевых продуктов.

Кстати, компания «Паровозъ» приглашает на работу продавцов в электропоезда Ленинградского направления — объявления есть, в частности, на авито. Обещают до 120 тысяч в месяц на руки.

В «Ласточках-экспрессах», следующих намного быстрее «комфортов», еду уже продают — развозят по вагонам на тележке. Можно купить кофе, чай, булочку, шоколад, чипсы и тому подобное. Цены, разумеется, выше магазинных.