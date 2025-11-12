Инцидент случился вечером 11 ноября в соседнем Красногорске. По данным Следственного комитета, 9-летний мальчик поднял устройство, замаскированное под подарочную упаковку с прикреплённой десятирублёвой банкнотой — оно сдетонировало от прикосновения.

«Шел на тренировку и в районе детской площадки лежали деньги, мальчик поднял и произошел взрыв. Видел его, когда уже забирали на скорой», — рассказывает тренер спортивного клуба.

В результате взрыва мальчик получил серьезные травмы рук. Врачи провели шестичасовую операцию, пытаясь спасти кисть ребёнка. По словам медиков, состояние мальчика тяжелое, но стабильное. На видео — его навещает губернатор Московской области.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство, совершенном общеопасным способом. С места происшествия были изъяты фрагменты взрывного устройства, масса которого составляла около 10 грамм в тротиловом эквиваленте. Там работают следователи и криминалисты, назначены взрывотехническая и генетическая экспертизы.

Детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова призвала родителей быть особенно внимательными и предупредить детей о подобных опасностях: «Категорически ничего нельзя поднимать с земли. Ничего и никогда!»

Поговорите со своими детьми. Объясните им, что найденные на улице деньги, подарочные коробки, игрушки или другие предметы могут представлять опасность. Лучше сразу сообщить взрослым или вызвать полицию — это может спасти чью-то жизнь.