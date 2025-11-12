На сложную ситуацию с вакцинацией продолжает обращать внимание префект Смирнов.
В конце октября он сказал, что «количество вакцинированных от гриппа и ОРВИ едва перевалило за 31%» — это казалось мало, но всё же терпимо.
Однако спустя всего неделю префект сообщил, что «вакцинацию прошли всего 16% населения Зеленограда» и добавил, что этого катастрофически мало.
Выяснили, почему число вакцинированных снизилось. Оказывается, дело в формулировках: первый показатель — 31% — это доля от норматива, то есть от плана по прививкам. Тогда как более низкий показатель — 16% — отражает долю от всех жителей Зеленограда (речь только про взрослых).
Честный показатель в 16% действительно выглядит правдоподобно. Например, в ноябрьском опросе читателей «Зеленоград.ру» в нашем телеграм-канале 22% заявили, что уже сделали прививку от гриппа, а ещё 8% планируют сделать (около 3500 респондентов). То есть наши читатели оказались даже более сознательными, чем среднестатистический зеленоградец.
Однако этого всё равно мало — для выработки коллективного иммунитета необходимо минимум 50%, говорит Смирнов, и уточняет, что в прошлые годы этот показатель достигал 60-70%, что позволяло избежать превышения эпидемического порога.
Если нет противопоказаний, то лучше сделать. Доказано уменьшение риска заболеть гриппом после вакцинации. Особенно это необходимо тем, кто может быть источником заражения других людей: учителям, врачам, продавцам и т. п., а также людям старше 60 лет и/или имеющих хронические заболевания.
Грипп может привести к серьезным осложнениям: бронхиту, пневмонии, миокардиту, менингиту, энцефалиту и многим другим. Кроме того, вакцинирование от гриппа уменьшает риск смерти и осложнений от сердечно-сосудистых заболеваний и является обязательной частью лечения при всех хронических сердечно-сосудистых заболеваниях.
Прививаться от гриппа лучше пораньше, поскольку после прививки организму необходимо около двух недель на выработку антител к вирусу.
Мобильный пункт стоит около главного входа в ТЦ «Зеленоградский» на Привокзальной площади. Вакцина — «Гриппол Квадривалент». (Посмотреть, где это на карте можно в комментарии ниже)
Прививку здесь может сделать любой человек старше 18 лет (независимо от места регистрации), кроме беременных — они только в поликлинике.
Часы работы: будни с 8 до 20, суббота с 9 до 18, воскресенье с 9 до 16. Приходить лучше не позднее 15-20 минут до закрытия.
При себе нужно иметь документы: паспорт РФ и полис ОМС. Если у вас нет полиса ОМС или он оформлен в другом регионе, нужно иметь паспорт и СНИЛС.
Также вакцинацию можно пройти во взрослых и детских поликлиниках.
Сделать прививку от гриппа ещё не поздно — до конца ноября: в поликлиниках или в мобильном пункте на Привокзальной площади.