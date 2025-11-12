Ситуация с вакцинацией от гриппа в Зеленограде оказалась даже хуже, чем мы сообщали раньше 12.11.2025 ZELENOGRAD.RU

На сложную ситуацию с вакцинацией продолжает обращать внимание префект Смирнов.

В конце октября он сказал, что «количество вакцинированных от гриппа и ОРВИ едва перевалило за 31%» — это казалось мало, но всё же терпимо.

Однако спустя всего неделю префект сообщил, что «вакцинацию прошли всего 16% населения Зеленограда» и добавил, что этого катастрофически мало.

Почему цифры изменились

Выяснили, почему число вакцинированных снизилось. Оказывается, дело в формулировках: первый показатель — 31% — это доля от норматива, то есть от плана по прививкам. Тогда как более низкий показатель — 16% — отражает долю от всех жителей Зеленограда (речь только про взрослых).

Честный показатель в 16% действительно выглядит правдоподобно. Например, в ноябрьском опросе читателей «Зеленоград.ру» в нашем телеграм-канале 22% заявили, что уже сделали прививку от гриппа, а ещё 8% планируют сделать (около 3500 респондентов). То есть наши читатели оказались даже более сознательными, чем среднестатистический зеленоградец.

Однако этого всё равно мало — для выработки коллективного иммунитета необходимо минимум 50%, говорит Смирнов, и уточняет, что в прошлые годы этот показатель достигал 60-70%, что позволяло избежать превышения эпидемического порога.

Делать ли прививку от гриппа?

Если нет противопоказаний, то лучше сделать. Доказано уменьшение риска заболеть гриппом после вакцинации. Особенно это необходимо тем, кто может быть источником заражения других людей: учителям, врачам, продавцам и т. п., а также людям старше 60 лет и/или имеющих хронические заболевания.

Грипп может привести к серьезным осложнениям: бронхиту, пневмонии, миокардиту, менингиту, энцефалиту и многим другим. Кроме того, вакцинирование от гриппа уменьшает риск смерти и осложнений от сердечно-сосудистых заболеваний и является обязательной частью лечения при всех хронических сердечно-сосудистых заболеваниях.

Прививаться от гриппа лучше пораньше, поскольку после прививки организму необходимо около двух недель на выработку антител к вирусу.

Как сделать бесплатную прививку

Мобильный пункт стоит около главного входа в ТЦ «Зеленоградский» на Привокзальной площади. Вакцина — «Гриппол Квадривалент». (Посмотреть, где это на карте можно в комментарии ниже)

Прививку здесь может сделать любой человек старше 18 лет (независимо от места регистрации), кроме беременных — они только в поликлинике.

Часы работы: будни с 8 до 20, суббота с 9 до 18, воскресенье с 9 до 16. Приходить лучше не позднее 15-20 минут до закрытия.

При себе нужно иметь документы: паспорт РФ и полис ОМС. Если у вас нет полиса ОМС или он оформлен в другом регионе, нужно иметь паспорт и СНИЛС.

Также вакцинацию можно пройти во взрослых и детских поликлиниках.

Сделать прививку от гриппа ещё не поздно — до конца ноября: в поликлиниках или в мобильном пункте на Привокзальной площади.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Грузовик сбил ребенка на повороте с Центрального проспекта в 3-й микрорайон Новости
Две обычные электрички МТППК переведут в «экспрессы» с 5 ноября Новости
Музыкальный спектакль «Каштанка» — 22 ноября в КЦ «Зеленоград» (ДК) Реклама
Все работы в новом сквозном проезде между Центральным и Московским проспектами планируют завершить до 15 ноября Новости
Заслуженный деятель электронной промышленности, ученый, изобретатель, сооснователь компании «Орга Зеленоград» Александр Нагин скончался на 77-м году жизни Новости
Загородные дома от 20 000 рублей/кв.метр под Зеленоградом Реклама
Концерт детского фольклорного ансамбля «Шаркунок» — познакомьтесь с традиционной культурой Рязанской области Афиша
На платную парковку в Зеленограде и большей части Москвы действует абонемент Новости
Чекап в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
Новый скейтпарк открылся на Сосновой аллее: первые райдеры уже тренируются Новости
Пожарные жалуются на автомобили во дворах: они мешают тушению пожаров, но наказание минимальное Новости
Ресторан-пивоварня «Хмельной кабан» приглашает гостей! Реклама
Электробус на маршруте е41 будут тестировать полгода, а заряжать на зеленоградской площадке Новости
Возле станции Крюково появились Дед Мороз и Снегурочка. Большинству читателей «Зеленоград.ру» это не понравилось Новости
В корпусе 813 снова открылся легендарный зал бокса! Реклама
МФЦ закроют для ремонта на целый год в 8-м микрорайоне Новости
Бесплатные занятия по настольному теннису предлагают для зеленоградцев 55+ Новости
Новые направления в спортивном комплексе ArenaPlay Технополис Реклама
Закончено благоустройство Заречной улицы в 17-м микрорайоне Новости
Стендапер Нурлан Сабуров выступит в Зеленограде — 28 ноября в ДК Афиша
Спектакль-сказка «Приключения Чиполлино» — 9 ноября в КЦ «Зеленоград» (ДК) Реклама
В Брехово нечистоты заливают жилой комплекс. Заменить оборудование не могут из-за судов с застройщиком Новости
Клиенты нового спорткомплекса «Горизонт» жалуются на грязь и неудобный проход. Особенно сложно инвалидам, которые там занимаются Новости
«Зеленоград Сервис»: по-настоящему качественный ремонт квартир и санузлов под ключ Реклама
Пешеходное ограждение снова разлетелось после ДТП — такие конструкции уже становились причиной гибели ребёнка Новости
Школа в Менделеево закрывается с ноября на капитальный ремонт. Средние и старшие классы будут учиться в две смены Новости
Мультистудия маникюра и эстетического ухода в Зеленограде Реклама
Грандиозная премьера осени: «Кошки. Часть 2» в Культурном центре «Зеленоград» Реклама
© 1997–2025 Зеленоград.ру