Как сделать бесплатную прививку

Мобильный пункт стоит около главного входа в ТЦ «Зеленоградский» на Привокзальной площади. Вакцина — «Гриппол Квадривалент». (Посмотреть, где это на карте можно в комментарии ниже)

Прививку здесь может сделать любой человек старше 18 лет (независимо от места регистрации), кроме беременных — они только в поликлинике.

Часы работы: будни с 8 до 20, суббота с 9 до 18, воскресенье с 9 до 16. Приходить лучше не позднее 15-20 минут до закрытия.

При себе нужно иметь документы: паспорт РФ и полис ОМС. Если у вас нет полиса ОМС или он оформлен в другом регионе, нужно иметь паспорт и СНИЛС.

Также вакцинацию можно пройти во взрослых и детских поликлиниках.

Сделать прививку от гриппа ещё не поздно — до конца ноября: в поликлиниках или в мобильном пункте на Привокзальной площади.