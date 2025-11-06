Ребенку, написавшему оскорбительное сообщение под постом преподавателя в телеграм-канале своей школы, уже исполнилось 16 лет, поэтому его действия попадают под административную статью об оскорблении.

«Если вас оскорбили в сети — приходите к нам, оставляйте заявление. Срок давности по статье — 90 дней», — советует помощник зеленоградского прокурора Мария Мезенева. И добавляют, что это один из первых подобных случаев в Зеленограде.

По словам представителя прокуратуры, органы регулярно рассматривают обращения, связанные с поведением подростков в интернете.

«Родителям стоит обратить внимание на то, как их дети общаются в чатах и социальных сетях. Иногда им кажется, что это просто шутка, но с точки зрения закона такие высказывания могут повлечь реальную ответственность», — добавила Мезенева.

За оскорбление в интернете физическому лицу грозит штраф от пяти до десяти тысяч рублей, а если высказывание прозвучало публично — в сети или СМИ — до 30 тысяч.

Прокуратура напоминает: если вашего ребёнка оскорбили в школьном чате или социальных сетях, заявление можно подать сразу в прокуратуру: лично (корпус 337, по будням с 9 до 18, в пятницу до 16:45, перерыв с 13 до 14) или онлайн (ссылка в первом комментарии). Рассмотрение проходит через мировой суд.