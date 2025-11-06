Красный ЗАЗ-968М стал частью новогоднего оформления фудмола «Станция» на Крюковской площади. Хотя машина не на ходу, позже у автомобиля должны гореть фары.

«Мы хотели создать максимально уютное, домашнее, тёплое настроение. Машина „везёт“ подарки, а мы называемся „Станция“ — всё символично и перекликается. Этот автомобиль выбрали не случайно: у многих с ним связаны детские воспоминания», — рассказала администратор фудмола Евгения.

Действительно, многие подходят и фотографируются: «Мы приехали в Зеленоград из Казахстана погостить — а тут такая красота! Сразу сфотографировались: у нас была точно такая же машина раньше. Вспоминаются детские годы, как ездили всей семьёй — ностальгия», — рассказали прохожие Ирина и Елена.