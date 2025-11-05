Большой торговый центр «Торжок» со стороны Химок собирались открыть в 2013 году, но так и не достроили. На его месте хотели построить жилой комплекс еще в 2021 году, но желающих тогда не нашлось. Теперь всё повторяется — девелопер снова заказал снос.
Канал «Типичные Химки» сообщает о здании площадью около 130 тысяч квадратных метров, однако это была проектная площадь — реально построили 57 тыс. кв.м. Строила ТЦ компания «Рашингрупп», в 2016-м она обанкротилась.
Затем подмосковные власти сообщали, что ведут переговоры с китайскими инвесторами и Сбербанком о создании на базе «Торжка» ретейл-парка, но и эта идея не воплотилась.
В 2018-м здание и участок площадью 14 Га в рамках процедуры банкротства за 5,2 миллиарда рублей выкупила компания «СБК Регион», принадлежащая Сбербанку.
В 2021 году Сбер продал 51% уставного капитала этой компании уральскому девелоперу «Брусника». Перед тем, по данным «Ведомостей», велись переговоры с группой компаний «Самолет», строящей жильё в том числе в Химках.
Нынешний владелец — «Брусника» — специализируется на строительстве жилых многоэтажных домов — «современного демократичного жилья в крупных городах». Штаб-квартира компании находится в Екатеринбурге, но строят в том числе в Москве и Московской области.
В непосредственной близости от заброшенного ТЦ находятся торговые центры «Лига», «Капитолий», «Гранд». Участок, на котором он стоит, окружен с трех сторон автомобильными дорогами — Ленинградское шоссе, МКАД, Куркинское шоссе. А с четвертой находится благоустроенный водоем с пристанью.
Застроить участок на развязке МКАД планировалось еще в 2000-х годах. В 2008-м DB Development — совместное предприятие немецкого концерна Deutsche Bank и австрийского Strabag — заявляло о планах построить комплекс «Химки-Сити» площадью 400 тысяч квадратных метров: с жильём, торговыми площадями, гостиницей и офисами. Но проект не был реализован из-за кризиса.