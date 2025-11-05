Как ТЦ пошел по рукам

Канал «Типичные Химки» сообщает о здании площадью около 130 тысяч квадратных метров, однако это была проектная площадь — реально построили 57 тыс. кв.м. Строила ТЦ компания «Рашингрупп», в 2016-м она обанкротилась.

Затем подмосковные власти сообщали, что ведут переговоры с китайскими инвесторами и Сбербанком о создании на базе «Торжка» ретейл-парка, но и эта идея не воплотилась.

В 2018-м здание и участок площадью 14 Га в рамках процедуры банкротства за 5,2 миллиарда рублей выкупила компания «СБК Регион», принадлежащая Сбербанку.

В 2021 году Сбер продал 51% уставного капитала этой компании уральскому девелоперу «Брусника». Перед тем, по данным «Ведомостей», велись переговоры с группой компаний «Самолет», строящей жильё в том числе в Химках.

Нынешний владелец — «Брусника» — специализируется на строительстве жилых многоэтажных домов — «современного демократичного жилья в крупных городах». Штаб-квартира компании находится в Екатеринбурге, но строят в том числе в Москве и Московской области.