Управлять составом будет искусственный интеллект: система возьмёт на себя разгон, торможение и открытие дверей. Машинист при этом останется в кабине и будет следить за безопасностью движения. Испытания пройдут на Большой кольцевой линии, ночью и без пассажиров.

Первый этап испытаний позволит проверить устойчивость цифровой системы, работу сенсоров и взаимодействие с инфраструктурой метро. После завершения ночных тестов планируется переход к этапу с пассажирами — ориентировочно в конце 2026 года.

В перспективе такие поезда позволят увеличить интервалы движения до 90 секунд, снизить человеческий фактор и повысить эффективность перевозок.

Беспилотное метро — часть большой программы внедрения беспилотных технологий в городской транспорт. В 2024 году по МЦК прошёл первый автономный поезд «Ласточка». К 2030 году в Москве планируют запустить около 500 беспилотных составов на МЦК и МЦД.

Параллельно ведётся работа над проектом беспилотных трамваев — они уже ездят с пассажирами. Причем маршрутная сеть беспилотных трамваев постоянно расширяется. К 2030 году беспилотными хотят сделать две трети городского трамвайного парка, а к 2035-му — до 90%.

В 2027 году в Москве планируют запустить частично автономные электробусы с возможностью дистанционного управления — в них пока будет находиться водитель. В Подмосковье в то же время испытают полностью беспилотные автобусы на трёх маршрутах, включая линию от метро «Тушинская» до Красногорска.