С просьбой о пересмотре схемы движения НПП «Доза» официально обратилась в «Мосгортранс» и префектуру. Личные обращения в департамент транспорта ранее подавали и сотрудники других предприятий, расположенных неподалёку.

У этого предложения есть плюсы и минусы. С одной стороны, дополнительная остановка немного увеличит время движения автобуса по маршруту. Кроме того, к «Магазину „Океан“» автобус может приходить уже частично заполненным.

С другой стороны, это решение может разгрузить городские маршруты, которые и так перегружены, развозя по домам зеленоградцев. Сейчас сотрудники Северной промзоны, чтобы добраться до остановки Е41, пользуются автобусами 8, 9, 11 и 32.