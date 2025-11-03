Сотрудники предприятий Северной промзоны просят, чтобы Е41 забирал пассажиров по пути в Москву 03.11.2025 ZELENOGRAD.RU

«Только в нашем здании работает более 600 человек, ежедневно пользующихся маршрутом Е41. Сейчас из Москвы в Зеленоград добраться можно без пересадок, а обратно — нет», — объясняют проблему в НПП «Доза».

Действительно, выходя в новый рейс, автобус едет без остановок, проезжая ближайшую к предприятию остановку «Автокомбинат». Затем доезжает до остановки «Магазин „Океан“», а дальше по городу едет уже с остановками.

С просьбой о пересмотре схемы движения НПП «Доза» официально обратилась в «Мосгортранс» и префектуру. Личные обращения в департамент транспорта ранее подавали и сотрудники других предприятий, расположенных неподалёку.

У этого предложения есть плюсы и минусы. С одной стороны, дополнительная остановка немного увеличит время движения автобуса по маршруту. Кроме того, к «Магазину „Океан“» автобус может приходить уже частично заполненным.

С другой стороны, это решение может разгрузить городские маршруты, которые и так перегружены, развозя по домам зеленоградцев. Сейчас сотрудники Северной промзоны, чтобы добраться до остановки Е41, пользуются автобусами 8, 9, 11 и 32.

Стоит также отметить, что сотрудники зеленоградских предприятий, приезжающие из Москвы, создают обратный пассажиропоток: заполняют автобус по направлению в Зеленоград утром, а в Москву — вечером.

В НПП «Доза» нашли ещё один аргумент: предприятие является крупным стратегическим объектом, а его продукция поставляется на критически важные объекты инфраструктуры страны.

Редакция «Зеленоград.ру» направит запрос в ГУП «Мосгортранс» и префектуру, чтобы узнать их позицию по этому предложению.

Метки:
общественный транспорт, нпп доза
