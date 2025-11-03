Дом в 3-м микрорайоне участвует во всероссийском конкурсе — его можно поддержать 03.11.2025 ZELENOGRAD.RU

Жители корпуса 341 подали заявку на участие во всероссийском конкурсе «Лучший дом. Лучший двор» — единственные в Зеленограде.

«Инициатива была моя, но в целом у нас очень активные жители. Предлагают идеи, озвучивают проблемы, потом их решают. Например, сейчас около «Флейты» всё перекрыли и грузовики «Красного и Белого» хотели проехать по газонам и пешеходным дорожкам — соседи их остановили и заставили носить в тележках.

Наша мотивация — себя показать, на других посмотреть. У нас дружный дом, мы много сделали вместе. Может кого-то тоже замотивирует улучшить свой дом.

Призов там никаких нет, только грамоты. Если выиграем, повесим диплом в подъезд, будет предметом гордости", — рассказал председатель совета дома Сергей Николаев.

Подробнее о том, почему номинирован корпус 341:

Корпус 341 — новостройка 2021 года. Ещё до сдачи дома жители объединились в общий чат, где решают текущие вопросы и организуют совместные мероприятия. Здесь регулярно проходят субботники, жители высаживают кусты и цветы, а зимой сами устанавливают и украшают новогоднюю ёлку.

В сквере «Флейта» соседи устраивают новогодние гулянья для детей и взрослых из ЖК «Зеленоград Сити» и соседних домов. Этим летом на спортивной площадке рядом с домом проводились тренировки по программе «Мой спортивный район».

Жители активно используют сервис «Электронный дом»: на октябрь 2025 года там зарегистрированы 126 человек из 110 квартир. Благодаря этому все общие собрания проходят онлайн — уже состоялось пять таких собраний. За это время дом избрал совет, перешел на прямые договоры с поставщиками коммунальных услуг, закрыл мусоропроводы, установил дополнительные камеры видеонаблюдения и заменил плитку в лифтах на металлические листы.

Кроме того, по результатам опросов через систему «Электронный дом» были направлены заявки на установку «умных» шлагбаумов и домофонов. Управляющей организацией выбран ГБУ «Жилищник ЗелАО».

В заявке на конкурс жители отметили, что хотели показать: даже в большом городе есть место для активного сообщества, которое создает комфортное и уютное пространство для жизни.

Голосование уже открыто на сайте проекта до 15 ноября — поддержать можно по ссылке. В конкурсе принимают участие 115 домов со всей страны — у кандидата из Зеленограда 32 лайка, у самого популярного участника — 200 лайков.

