Поезд №6301 «Комфорт» отправлением из Крюково в 4:12 и с прибытием в Москву в 4:47 станет поездом №7529 «Скорый» — расписание и режим работы остановок (Сходня, Химки) не изменится.

Поезд № 6520 «Комфорт» Москва-Клин отправлением из Москвы в 20:02 и прибытием в Крюково в 20:36 станет поездом №7952 «Скорый». МТППК сообщает, что график отправления останется прежним.

«Изменение подчеркивает высокий стандарт сервиса», отмечают в МТППК, но умалчивают, что стоимость проезда на этих поездах повысится — ведь «экспрессы» стоят дороже «комфортов». Однако время в пути останется прежним.