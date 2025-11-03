Пропавшего кота Кузю нашли спустя месяц — его искали всем районом

Длинношерстного вислоухого кота по кличке Кузя, потерявшегося 27 сентября в 9-м районе Зеленограда, удалось вернуть домой месяц спустя. Всё это время семью поддерживали соседи и неравнодушные жители района, которые помогали расклеивать объявления и следили за обновлениями в чатах.

Как рассказала хозяйка кота «Зеленоград.ру», питомец случайно выбежал в подъезд, а оттуда кто-то выгнал его на улицу:

«У всей семьи стресс, но что делать — начали искать. Клеили листовки, просили „Жилищник“ — они открыли подвалы, мы обошли все, но безрезультатно. Решили, что, может, кто-то его забрал — кот у нас красивый. Повесили объявления с вознаграждением, сначала 15 000 ?, потом 50 000 ?, звонили и хорошие люди, и мошенники. Прошел почти месяц».

Когда надежда почти угасла, семья решила разнести объявления по почтовым ящикам в микрорайоне — около 6,5 тысяч квартир. Этот шаг оказался решающим: женщина, которая подкармливает бездомных кошек, увидела похожего кота у корпуса 904 и прислала фото.

«Мы побежали туда, но его не нашли. На следующий день Кузя снова мелькнул — убежал в сторону детского сада. Сестра пошла туда и начала искать. Оказалось, он прятался под лавочкой с дыркой на веранде. Сначала испугался, а когда она крикнула „Кузя, Кузенька!“, — замяукал. Вот так мы и воссоединились», — рассказала хозяйка.

После возвращения кота помыли, подстригли, накормили — теперь он дома и чувствует себя хорошо.