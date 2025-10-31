Подробнее о увлечениях юной артистки

Таисия занимается творчеством с раннего детства — поёт, выступает и снимается в детских музыкальных проектах. «Я участвую в съёмках детского музыкально-развлекательного канала. Там я перевоплощаюсь в розового мишку — огромный ростовой костюм! Но мои младшие брат и сестра всё равно узнают меня и очень радуются новым сериям», — рассказала она.

Кроме вокала, девочка увлекается модой. «Я люблю моделинг, участвую в показах на детских неделях моды, снимаю трендовые ролики на телефон. Мечтаю однажды стать режиссером грандиозного шоу, которое объединит два моих хобби — музыку и моду. На сцене будут певцы в эффектных нарядах, живой оркестр, зеркала и дождь из света!» — поделилась Таисия.

Таисия живёт в музыкальной семье: её мама — преподаватель сольфеджио, а папа — юрист. «Мне очень повезло, я устроилась ровно посерединке — я и старшая сестра, и младшая. У меня есть старший брат Ярик, он умный и спортивный, я хожу болеть за него на футбольные матчи. С младшими Майей и Никки я обожаю играть в игрушки Мы часто собираемся всей семьей за столом. Иногда кажется, что у нас есть скатерть-самобранка — столько вкусного!» — смеётся она.

Юная зеленоградка еще учится в начальной школе, но своим примером показывает, что мечта о большой сцене может начинаться с детства. Таисия с четырёх лет занимается в театре-студии «Непоседы» и называет художественного руководителя Елену Пинджоян своей «творческой мамой».