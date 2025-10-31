«На часах 00:15, на территории ремонтируемой школы 1912 шум и пыль коромыслом, законы о тишине никто не соблюдает. Кому писать, чтобы это прекратилось по ночам?» — написал один из горожан в чат района.

Такие жалобы звучат уже не первый год — и почти на каждом объекте, который капитально ремонтируют по городским программам: раньше поликлиники, теперь школы.

В 2024 и 2025-м годах «Зеленоград.ру» неоднократно рассказывал о выбросах пыли с площадок капитального ремонта школ в 12-м, 14-м и 15-м микрорайонах. Тогда строительный мусор выкидывали прямо из окон, без сеток и мусоросбросов, а бетонная взвесь оседала на подоконниках и во дворах.

После публикаций чиновники обещали навести порядок: ставили фасадные сетки, рукава для мусора, вводили «регламентированные часы» для пыльных работ, заявляли об усиленном контроле. Но стоило вниманию ослабеть — всё возвращалось на круги своя.

Такой «капремонт» затрагивает не только комфорт, но и здоровье горожан: строительная пыль содержит мелкие частицы бетона и краски, в том числе канцерогенную кварцевую пыль, а нарушение тишины ночью — прямое нарушение столичных правил благоустройства.

Между тем в Москве все стройплощадки обязали оборудовать датчиками шума и видеонаблюдением. Постановление мэрии предусматривает установку камер и шумомеров по периметру площадок с передачей данных в городские системы в режиме реального времени. До конца года такие системы должны появиться на всех стройках, включая объекты капитального ремонта школ. Оборудованы ли стройплощадки ремонта школ такими камерами, неизвестно.

Пока же зелёноградцам остаётся вновь фиксировать нарушения и направлять жалобы:

Новости 18-го микрорайона