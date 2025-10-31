Необходимое количество дворников к зиме набрать пока не успели 31.10.2025 ZELENOGRAD.RU

«Пока еще ощущается недобор сезонных рабочих — дворников. Эту проблему решаем», — сказал префект Смирнов.

К счастью, в первую неделю ноября погода останется относительно тёплой — снега не прогнозируют.

Но всё же обычно к началу ноября штат дворников набирают. Что случилось в этот раз, префект не уточнил. Но добавил, что в случае необходимости у него есть возможность дополнительно привлечь до 900 сотрудников. Кто составляет этот резерв, пока непонятно.

Впрочем, набор дворников никогда не останавливается. «Люди могут уволиться или не выйти на работу по каким-то причинам, поэтому набор дворников продолжается на случай их увольнения», — объясняли в префектуре. Чем вызвана текучка кадров среди дворников обычно не уточняют, но в прошлом году горожане часто видели людей в спецодежде «Жилищника», работающих в доставке.

В прошлом году штатная численность дворников составляла 903 человека. Но в январе по отчетам префектуры оказалось, что в уборке дворов участвуют почти все дворники, а проблемы с качеством всё равно остаются.

