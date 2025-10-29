Прокатные электросамокаты в Москве регулярно становятся объектами вандализма — от умышленной порчи до утопления. В 2021 году зафиксировали массовое повреждение устройств «Вуша», «Юрента» и «Яндекса»: сотни самокатов неизвестные обмазали смазкой, компании обратились в полицию и подняли записи с камер.

Случаи утопления также происходят регулярно. В Москве-реке дайверы поднимали со дна самокаты, тоже вызвали полицию. На Пресненской набережной задерживали мужчину, который сбрасывал самокаты в воду.

Топили самокаты и в Зеленограде. Например, три года назад молодые люди утопили прокатный самокат в городском пруду.

Основные последствия для нарушителей наступают не только через полицию, но и со стороны сервисов.

«Электросамокаты стали частью городской инфраструктуры, но пока не все люди понимают, что шеринговые самокаты — это частная собственность, за нанесение ущерба которой последует материальная ответственность» , — говорил тогда представитель «Юрента».

В итоге родители подростков уже выплачивали десятки тысяч рублей за утопленные устройства.

Есть и правовые меры: статья 7.17 КоАП предусматривает штраф за умышленное повреждение чужого имущества, а при значительном ущербе действует статья 167 УК с возможностью штрафа, исправительных работ или даже лишения свободы.