Например, дорогу вокруг студенческого городка МИЭТа должны были сделать в течение августа. Это нормально для такого небольшого участка дороги. Однако ни в августе, ни в сентябре работы не закончились.

Сейчас на информационном щите срок завершения — 15 октября, сегодня уже 28-е: работы не закончены, рабочих можно увидеть изредка.

И ладно бы ремонт затягивался, но делали бы хорошо. Но пример Кутузовского шоссе показывает: после завершения ремонта радости немного: и тротуары, и проезжая часть после работ напоминают «стиральную доску». Получается, не только срывают сроки, но и результат оставляет желать лучшего.

Что не так с этим ГБУ, подрядчики которого стабильно не справляются с работой, непонятно. Если запланированный на следующий год ремонт Панфиловского проспекта снова будет делать эта организация, заранее становится страшно. «Панфиловский в следующем году будет катастрофой», — предполагает источник, знакомый с практикой работы «Московских автодорог».